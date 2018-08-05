Samanyolu Haber /Dünya / Emirates pilotu yolcu olarak bindiği uçağı havaya uçurmakla tehdit etti /05 Ağustos 2018 15:30

Emirates pilotu yolcu olarak bindiği uçağı havaya uçurmakla tehdit etti

Emirates Havayolları’nda görevli bir pilot, yolcu olarak uçtuğu uçağı 'yolcularla birlikte havaya uçurmakla' tehdit etti.

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Kokpit aero'nun haberine göre, görevde olmayan ve Emirates’in 1 Haziran tarihli EK144 sefer sayılı Madrid-Dubai seferinde 'pas' uçan pilotun uçuş sırasında diğer yolcularla tartıştığı, bir kabin memuruna saldırdığı ve hakaret ettiği ileri sürüldü.

Agresif tavırlar sergileyen pilotun kendisine sakin olmasını tavsiye eden kabin ekibinin üzerine yürüdüğü, üzerindeki patlayıcıları patlatma tehdidinde bulunduğu, bunun üzerine uçuş görevlilerince plastik kelepçeyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Emirates’ten yapılan açıklamada yaşanan olay doğrulandı ve kural tanımaz yolcunun kabin ekibince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pilotun Dubai Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Pilot hakkında uçakta aşırı derecede alkol tüketmek, uçuş güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin görevlilerine saldırmak suçlarından dava açıldığı öğrenildi.
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