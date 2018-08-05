Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de uçak düştü: 20 ölü /05 Ağustos 2018 15:36

İsviçre'de uçak düştü: 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde 17 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu bir uçağın düştüğü açıklandı. Yetkililerce yapılan açıklamada, uçaktaki 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde düşen uçağa ilişkin Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı. 

İsviçre Havacılık Dairesi'nin bölgeyi uçuşa kapatmasıyla başlayan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, yerel makamlar bir açıklama yaparak uçağa ulaşıldığını duyurdu. Yetkililer, uçağın düştüğünü doğrularken uçaktaki 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Düşen Ju-52 model uçağın, 1939'da üretildiği ve tarihi uçağın bölgede tur yaparak turistleri gezdirdiği açıklandı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsviçre'de uçak düştü: 20 ölü Sonraki Haber >>

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

Erdoğan bize Nazi diyor Almanya'ya gelmesin

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

THY uçağında protesto düzenleyen Elin Ersson konuştu

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

'Siz yürüdükçe onlar çatlayacak'

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:34