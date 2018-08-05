İsviçre'de uçak düştü: 20 ölü

Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.







Dün akşam saatlerinde düşen uçağa ilişkin Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.





İsviçre Havacılık Dairesi'nin bölgeyi uçuşa kapatmasıyla başlayan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, yerel makamlar bir açıklama yaparak uçağa ulaşıldığını duyurdu. Yetkililer, uçağın düştüğünü doğrularken uçaktaki 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Düşen Ju-52 model uçağın, 1939'da üretildiği ve tarihi uçağın bölgede tur yaparak turistleri gezdirdiği açıklandı.



