İran'da gösteriler yayılıyor

İran’ın İsfehan kentinde hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektrik ve su kesintileri, siyasi ve toplumsal baskılar nedeniyle başlayan gösteriler, farklı kentlerde devam ediyor. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İran’ın İsfehan kentinde başlayan gösteriler Şiraz ve Meşhed gibi kentlere de yayıldı. Gösterilerde pahallılık ve işsizliği protesto eden sloganların yanı sıra rejim karşıtı sloganlar da atılıyor.







"GÖSTERİCİLER POLİS İLE ÇATIŞIYOR"





Halk hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektrik, su kesintileri, siyasi ve toplumsal baskılara itiraz ederken, gelen haberlerde, protestocuların yer yer polisle çatıştığı da görülüyor. Esnaflar ile sınır ticareti ile uğraşan yurttaşların başlattığı gösterilere daha sonra taksi şoförleri ve işçiler de destek verdi. Protesto eylemlerine İranlı kadınlar da yoğun bir şekilde katılıyor. Kerec’deki protesto gösterilerinde ise İran devrim muhafızlarının protestoculara müdahale ettiği ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiği öğrenildi.





"20 EYLEMCİ GÖZALTINDA"





Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, İsfahan'daki gösterilerde protestocuların güvenlik güçlerine taş attıkları, tekerlek yaktıkları, güvenlik güçlerinin ise biber gazıyla karşılık verdiği görülüyor. 20 eylemcinin gözaltına alındığı İsfahan'daki gösterilerde dini lider Ayetullah Hamaney'in koltuğunu bırakması çağrıları da yapılıyor.