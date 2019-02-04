Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazından bir ceset çıktı

Büyük Britanya Hava Kazaları Araştırma Dairesi, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edilen uçağın içinde bir ceset bulduklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, "Meydana gelen kazayla ilgili bir ay içerisinde ara rapor yayınlamak istiyoruz" ifadesi kullanıldı. ?Cesedin kime ait olduğunun henüz tespit edilemediği belirtildi.





Uçak enkazının görüntüsü de kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntünün Uzaktan Kumandalı Arama Aracının kamerasıyla çekildiği belirtildi.



