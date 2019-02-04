Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı /04 Şubat 2019 16:08

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.

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AKP ve MHP’ye verdiği destekle bilinen ve “organize suç örgütü lideri” olarak daha önce ceza alan Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı’na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.

“Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz” diyen Peker, “Şimdiden seçimlerde YSK’yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar” ifadelerini kullandı.


 
Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, “Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” dedi.
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