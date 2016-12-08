Samanyolu Haber /Gündem / Ellerini ovuşturarak 11 yurdu paylaştılar /08 Aralık 2016 15:48

Ellerini ovuşturarak 11 yurdu paylaştılar

Bursa ve ilçelerinde 'Hizmet Hareketi'ne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 11 öğrenci yurdu, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İmam Hatipliler Derneği gibi AKP yandaşı oluşumlara devredildi.

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15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL'de çıkarılan kanun hükmünde kararnameler kapsamında tüm ülkede "Hizmet Hareketi"ne ait okul, dershane ve yurtlara el konuldu. Şimdi de bu varlıkla AKP yandaşı dernek ve vakıflara devrediliyor. Bu devir işlemlerinin son örnekleri de Bursa'da yaşandı.  

667 sayılı KHK ile "Hizmet Hareketi"ne ait okul, yurt ve öğrenci pansiyonları, Hazine adına tescillenerek Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bırakılmıştı.

HAZİNE'YE DEVREDİLMİŞTİ, PEŞKEŞE DÖNÜŞTÜ

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçici kullanımında olan öğrenci yurtları ve pansiyonlar, AKP yandaşı bazı dernek ile vakıflara peşkeş çekilmeye başladı. 

Bursa Defterdarı Yusuf Atılgan imzasıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilen tahsis yazısıyla Milli Eğitimin elindeki bu kurumların boşaltılması istendi.

Böylece Bursa’da ilk etapta 9 ilçedeki toplam 11 öğrenci yurdu devletten yeniden vakıf ve derneklere geçirildi.

HANGİ YURT HANGİ YANDAŞ KURULUŞA? 

Karara göre;

Gemlik’teki Özel Sarıca Ortaöğretim Öğrenci Yurdu, Önder İmam Hatipliler Derneği’ne,
İnegöl’deki Özel İshakpaşa Polat Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı’na,
İnegöl’deki Özel Zöhre Demir Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı’na,
İznik’teki Özel Ufuk Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İlim Yayma Cemiyeti'ne,
Kestel’deki Özel Ahmet Altuntaş Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Yeni Dünya Vakfı’na,
Nilüfer’deki Özel Kamile Kurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İlim Yayma Cemiyeti'ne,
Orhangazi’deki Özel Nilüfer Hatun Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne,
Osmangazi’deki Özel Üftade Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı’na,
Osmangazi’deki Özel İffet Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Önder İmam Hatipliler Derneği’ne,
Osmangazi’deki Özel Hasan Karlı Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Yeni Dünya Vakfı’na,
Yıldırım’daki Özel Osmangazi Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Yeni Dünya Vakfı'nın kullanımına bırakıldı.



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