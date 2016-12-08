Ellerini ovuşturarak 11 yurdu paylaştılar

15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL'de çıkarılan kanun hükmünde kararnameler kapsamında tüm ülkede "Hizmet Hareketi"ne ait okul, dershane ve yurtlara el konuldu. Şimdi de bu varlıkla AKP yandaşı dernek ve vakıflara devrediliyor. Bu devir işlemlerinin son örnekleri de Bursa'da yaşandı.





667 sayılı KHK ile "Hizmet Hareketi"ne ait okul, yurt ve öğrenci pansiyonları, Hazine adına tescillenerek Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bırakılmıştı.





HAZİNE'YE DEVREDİLMİŞTİ, PEŞKEŞE DÖNÜŞTÜ





Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçici kullanımında olan öğrenci yurtları ve pansiyonlar, AKP yandaşı bazı dernek ile vakıflara peşkeş çekilmeye başladı.





Bursa Defterdarı Yusuf Atılgan imzasıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilen tahsis yazısıyla Milli Eğitimin elindeki bu kurumların boşaltılması istendi.





Böylece Bursa’da ilk etapta 9 ilçedeki toplam 11 öğrenci yurdu devletten yeniden vakıf ve derneklere geçirildi.



