"BİR GECE ANSIZIN..."





Akit yazarı "Döviz tepetaklak, ama.." başlıklı yazısında yine komplo teorilerine yer verdi, tehditler savurdu.





Yaşanan ekonomik krizden Cemaat'i CHP ve HDP'yi sorumlu tutan Dilipak "Döviz krizi en çok gayrimenkul piyasasını ve otomobil piyasasını vurmuş, ama neyse ki, çabuk atlattık.. Aralık sonuna kadar doları 3.700’e çıkarmak istiyorlardı, olmadı. 15 Temmuz refleksi ile halk dövizini satmaya başlayınca evdeki hesap çarşıya uymadı. Dolar tepetaklak.." F...’cülerin hayali, anayasa referandumu sürecinde dolardaki tırmanışı sürdürmek ve nisana kadar 4.000 liraya yükseltmekti. Ama olmadı işte. Hatta keskin sirke küpüne zarar verdi. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok etti." diye yazdı.





Akit yazarı devamında ise açıkça ekonomi dünyasını tehdit etti.





DİLİPAK İŞ DÜNYASINI TEHDİT ETTİ





"CHP, HDP, F... koalisyonu iflas etti. Bu silah geri tepti. Aslında bu olay da 15 Temmuz refleksini canlı tutmak ve bu işin uluslararası ayağını görmek açısından iyi bir fırsattı. Şimdi dolar spekülatörleri korksunlar. Bir gece ansızın MASAK’tan gelenler kapılarına dayanırsa bu onlar için sürpriz olmamalı.." ifadelerini kullandı.





15 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP'nin yaşanan ekonomik krizdeki sorumluluğuna dair tek kelime etmeyen Abdurrahman Dilipak yazının devamında Fitch Moody's ve S&P dahil uluslararası kuruluşları ve sermayeyi de komplo kurmakla suçladı.







