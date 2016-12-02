AKP'den bütün cemaat yurtlarına el koyma işareti

Bütün yurtlar devlet kontrolünde olmalı





İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen konferansa katılan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk son günlerde iktidar cephesinin cemaatlere ait yurtları devlet tekeline alma fikrini yüksek sesle dile getirdi.









Külünk şunları söyledi: “Biz bu acıları yaşamayı hak etmiyoruz. Sorumluların en ağır cezayla cezalandırılması tabii ki talebimizdir. Ancak önemli olan bu hadiselerden çıkardığımız dersleri hemen hayata geçirmektir. Bu yurtları denetlemekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarının hatta belediyelerin, yurt yapılacağı belli olan binaların yurt olma şartlarına uyup uymadığı noktasında da sorumluluklarını bir kez daha düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani yurt olacak bir binanın ruhsatının verilmeden önce projesinin denetlenmesi, ruhsatının verilmesi ve ilgili kurumların o binanın yurt olup olmayacağına dair tespitler yapmasını daha fazla denetleyeceğiz. Bu süreç için alacağımız tek referans bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gereken ne ise onun yapılacak olmasıdır.”