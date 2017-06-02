Samanyolu Haber /Gündem / Eleştirilecek adam mı kalmadı? /02 Haziran 2017 18:07

Eleştirilecek adam mı kalmadı?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a Erdoğan'ın ardından bir destek de Devlet Bahçeli'den geldi.

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Akar'ın Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na gönderdiği mektup sonrası yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye çok yönlü bir savaştayken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur. Eleştirecek adam mı kalmadı?" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi ile ordunun çökertilmeye çalışıldığını öne süren Bahçeli, Akar'ın orduyu bir arada tutmaya çalıştığını söyledi.

15 Temmuz'un karanlık yönlerini konuşmak için defalarca komisyona davet edilen Akar, Hakan Fidan'la beraber darbeyi araştırma komisyonu üyeleriyle yüzleşmekten kaçınmıştı
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