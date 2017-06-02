Samanyolu Haber /Gündem / Avukata ölüm tehdidi /02 Haziran 2017 15:23

Avukata ölüm tehdidi

"Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın bugünkü duruşması 3 sanığın savunmasıyla devam etti.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada sanıklar eski Genelkurmay Personel ve Yönetim Daire Başkanlığında Şube Müdürü Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış ve eski Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün savunmasını yaptı. 

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Murat Aygün savunma yaptı.

Aygün, konsey üyeliği suçlamasıyla ilgi savunma yapacağını, diğer suçlamalar ile ilgili savunmasını yargılandığı Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanındaki davada yapacağını belirtti. Duruşmanın başladığı gün, tek sıra halinde halkın arasından geçirilerek üzerlerine ip atılmasının ortaçağ zihniyeti olduğunu ve masumiyet karinesinin hiçe sayıldığını belirten Aygün, "Önceden suçlu olduğumuza karar verdiyseniz neden bizi yargılıyorsunuz. Bizim üzerimize ip attırıp peşine suçlu ilan eden ve insanlık onuruna yakışmayan görüntülerin yaşanmasına neden olan kimse hepsinden şikayetçiyim" dedi. Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeliğini kabul etmeyen sanık Aygün, "Bu konseyde bulunduğu iddia edilen 38 kişiden 5 kişi dışındakileri tanımıyorum. Bunlarla ne zaman bir araya gelmişim, bilirkişi incelemesi istiyorum" dedi. 

Aygün'ün savunmasının ardından mahkeme duruşmaya 15 dakikalık ara verdi. Ara sırasında müştekilerden bazıları dışarıda bekleyen avukat ve sanık yakınlarına yönelik sinkaflı sözler etti. Bir avukatın bu sözlere karşılık suç duyurusunda bulunacağını söylemesi üzerine şehit yakınları, "Hepiniz vatan hainisiniz. F..'nün uşakları, neden savunuyorsunuz vatan hainlerini" şeklinde bağırdı. Duruşma salonuna girerken de Sanık Murat Aygün'ün avukatı Ayten İzmir'li kendisine yönelik söz söyleyen müşteki yakınlarıyla diyaloga girdi. Savunmasına başlamadan mahkeme başkanından söz isteyen İzmirli, "Açıkça ölümle tehdit edildim. Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Buradan Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Ben burada iken böyle bir şey olmadı. Şikayetinizi Sincan Cumhuriyet Savcılığına yapın" dedi. Bu sırada müşteki sıralarından bir kişi, avukata yönelik "hoşt" şeklinde söz sarf etti. Mahkeme başkanı bu kişiyi salon dışına çıkarttı. 

Gerginlik sonrası çapraz sorgu devam etti

Mahkeme Başkanı Dik'in sorularının tamamlanmasının ardından Aygün'ün avukatı Ayten İzmirli'ye söz verildi. İzmirli, Aygün'ün hiçbir soruya cevap vermesini istemediğini söyledi. Mahkeme Başkanı Dik, usul gereği avukatlara soru sorma hakkının verildiğini, sanığın sorulara isterse cevap veremeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın sorular yöneltmesi üzerine Aygün, "Cevap vermiyorum" diye bağırdı. Aygün'ün bağırması üzerine müşteki sıralarında oturanlar duruma tepki gösterdi. Avukat Aydın, "Ne hakla bağırıyorsun? Siz kışlada değilsiniz, komutan değilsiniz, sanıksınız" ifadelerini kullandı. Aygün ise "Ben 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan bir sanığım. Ben 'cevap vermiyorum' dedim. Neden ısrar edip beni tahrik ediyor" karşılığını verdi.
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