Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en büyük internet ansiklopedisine Türkiye'den yasak /29 Nisan 2017 10:07

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisine Türkiye'den yasak

Herkesin katkıda bulunabildiği açık ansiklopedi Wikipedia’nın tüm dillerdeki versiyonlarına Türkiye’de sabah 8.00’den beri erişilemiyor.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, E-Devlet portalından sorgulama yapıldığında, “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” deniliyor.
 
BTK’nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:
 
“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)” 

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran engelleme kararının nedeni tartışılıyor. İdari tedbir uygulandığını belirten BTK mesajında herhangi bir neden belirtilmiyor.

ANCAK SEBEP BELLİ GİBİ

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen Yasağın sebebi sitenin İngilizce bölümünde Erdoğan ile ilgili yazılan ifadeler rahatsızlık vermiş olabilir 

Anayasa değişikliği referandumu sonuçlarında 'evet' çıkmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet ansiklopedisi Wikipedia'da diktatör olarak tanımlanmıştı.




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