Samanyolu Haber /Gündem / Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı olabilir' /14 Ağustos 2018 09:42

Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı olabilir'

Bilim insanlarının yeni bir araştırması, elektronik sigaraların hayati önemdeki bağışıklık sistemi hücrelerine zarar verdiğini ve bu sigaraların daha önce düşünüldüğünden daha zararlı olabileceğini ortaya koydu.

SHABER3.COM



Araştırma, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesin'den Prof. Dr. David Thickett öncülüğünde bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve sonuçları tıp dergisi Thorax'ta yayımlandı.

Elektronik sigaralarla ilgili daha önceki araştırmalar, bu sigaraların sıvısındaki kimyasala odaklanıyordu.

Bu araştırmada ise dumanın içe çekilmesine de odaklanıldı.

Araştırma, dumanın enlafamasyona neden olduğunu ve bunun; toz parçacıkları, bakteri ve alerjik maddelere zarar verme potansiyeline sahip olan alveoler makrofajları zayıflattığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bazı etkilerin düzenli sigara içicileri ve kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerle aynı olduğunu söyledi .

Söz konusu etkilerin daha ayrıntılı olarak anlaşılması için yeni araştırmaların gerekli olduğu belirtildi.

İngiltere Kamu Sağlığı Dairesi, bu sigaraların normal sigaralardan daha az zararlı olduğunu ve sigara tiryakilerinin sigarayı bırakmak için elektronik sigaralara başvurmaktan vazgeçmemesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. David Thickett ise, elektronik sigaraların geleneksel sigaralardan daha sağlıklı olduğunu ancak, başlangıç aşamasında olan araştırmalarının, bu sigaraların uzun vadede yine de zararlı olabileceğini ortaya koyduğunu söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı... Sonraki Haber >>

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:42