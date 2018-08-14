Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı olabilir'









Araştırma, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesin'den Prof. Dr. David Thickett öncülüğünde bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve sonuçları tıp dergisi Thorax'ta yayımlandı.





Elektronik sigaralarla ilgili daha önceki araştırmalar, bu sigaraların sıvısındaki kimyasala odaklanıyordu.





Bu araştırmada ise dumanın içe çekilmesine de odaklanıldı.





Araştırma, dumanın enlafamasyona neden olduğunu ve bunun; toz parçacıkları, bakteri ve alerjik maddelere zarar verme potansiyeline sahip olan alveoler makrofajları zayıflattığını ortaya koydu.



