CHP'de uzlaşı sağlandı, muhalifler yerel seçime kadar kurultay talebinde bulunmayacak

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'uzlaşalım' mesajının gittiği, parti içinde yerel seçimler öncesi bir muhalefet girişiminin artık beklenmediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün haberinde, CHP içindeki kulis bilgileri aktarıldı. CHP MYK'nin değişmesinin, olağanüstü kurultay için imza toplayanların tek hedefinin genel başkan değişimi değil, parti yönetimi değişikliği de olduğunu gösterdiğini belirten Erdem, önceki günkü tüzük kurultayı talepli toplantıdan somut bir karar çıkmadığını söyledi.

Toplantıda muhalifler arasında görüş ayrılıklarının da dile getirildiğini belirten Gül, haberinde şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi gibi muhalifler arasında da 'Dövize bağlı ekonomik ağır sorunlar varken ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle partinin parçalı ve kavgalı hali doğru değildir' diyenlerin sesi yükseldi. Muharrem İnce de toplantı öncesindeki açıklamasında, 'Evin camını kırmayın' diyerek, parti içi kavga istemediğinin mesajını verdi. Oluşan bu fotoğraf, muhaliflerin partiye hala çağrı yapmalarına karşın olağanüstü kurultay talebinde ısrarlı olamayacaklarını gösterdi.

"Olağanüstü kurultay rafa kalkarken, muhaliflerin tüzük kurultayı için imza toplamaları da zora girdi. Çünkü olağanüstü kurultay için imza veren çok sayıda ilin delegesi, genel merkezle 'Biz seçimden hemen sonra oluşan hava nedeniyle imza verdik. Ancak artık olağanüstü kurultay talebinde ısrarlı değiliz. Parti, seçimlere birlik bütünlük halinde, küskünlerle barışarak kimseyi dışlamadan gitmelidir' diyerek temas kurdu. Bazı aracıların da doğrudan Kılıçdaroğlu'na iletilmek üzere, 'Olağanüstü kurultay talebi bu noktada sona ermiştir. İnce dahil hiçbir partili ülkenin içinde bulunduğu bu noktada bir kurultay talebiyle partiyi yerel seçimlerde güçsüz bırakacak girişimlerde bulunmayacak' şeklinde uzlaşma mesajları gönderdiği öğrenildi."