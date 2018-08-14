Samanyolu Haber /Gündem / Euro sert yükseldi, Pepe'nin alacağı ücret maç sırasında 2 milyon lira arttı /14 Ağustos 2018 09:47

Euro sert yükseldi, Pepe'nin alacağı ücret maç sırasında 2 milyon lira arttı

Döviz kurlarındaki artıştan en fazla zarar gören sektörlerden biri futbol dünyası oldu. Euro/TL kurunun 7.5'i aşmasıyla Pepe'nin Beşiktaş'tan alacağı ücret, maç sırasında 2 milyon lira arttı.

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Beşiktaş'ın geçen sezon iki yıllık anlaşma yaptığı Pepe, senelik 4 milyon 750 bin euro kazanıyor. Artı 4 bin euro da maç başı ücreti var.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Pepe imzayı attığında euro 4 liraydı ve seneliği, maç başı hariç 19 milyon liraya geliyordu. Ancak euro/TL kurunda yaşanan sert yükselişle birlikte Pepe'nin garanti ücreti, 35 milyon liraya ulaştı.

Pepe'nin Aksiharspor maçı öncesi yıllık garanti ücreti 36 milyon liraydı. Mücadele sonunda, euro/TL kurunun 8.10'u görmesiyle birlikte, 38 milyon liraya kadar ulaştı.
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