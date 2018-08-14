Euro sert yükseldi, Pepe'nin alacağı ücret maç sırasında 2 milyon lira arttı

Beşiktaş'ın geçen sezon iki yıllık anlaşma yaptığı Pepe, senelik 4 milyon 750 bin euro kazanıyor. Artı 4 bin euro da maç başı ücreti var.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Pepe imzayı attığında euro 4 liraydı ve seneliği, maç başı hariç 19 milyon liraya geliyordu. Ancak euro/TL kurunda yaşanan sert yükselişle birlikte Pepe'nin garanti ücreti, 35 milyon liraya ulaştı.





Pepe'nin Aksiharspor maçı öncesi yıllık garanti ücreti 36 milyon liraydı. Mücadele sonunda, euro/TL kurunun 8.10'u görmesiyle birlikte, 38 milyon liraya kadar ulaştı.