Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam yağmuru devam ediyor: LPG 3 lirayı geçti! /20 Ocak 2017 00:57

Zam yağmuru devam ediyor: LPG 3 lirayı geçti!

Otogazın litre fiyatına 5 kuruş daha zam geldi

Zam yağmuru devam ediyor: LPG 3 lirayı geçti!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı otogaz litre fiyatları İstanbul’da 2,98 liradan 3,03 liraya, Ankara’da 3,03 liradan 3,08 liraya, İzmir’de 2,93 liradan 2,98 liraya yükselecek.
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