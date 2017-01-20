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Zam yağmuru devam ediyor: LPG 3 lirayı geçti!
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Zam yağmuru devam ediyor: LPG 3 lirayı geçti!
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20 Ocak 2017 00:57
Zam yağmuru devam ediyor: LPG 3 lirayı geçti!
Otogazın litre fiyatına 5 kuruş daha zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı otogaz litre fiyatları İstanbul’da 2,98 liradan 3,03 liraya, Ankara’da 3,03 liradan 3,08 liraya, İzmir’de 2,93 liradan 2,98 liraya yükselecek.
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