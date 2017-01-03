Samanyolu Haber /Gündem / Barbaros Şansal tutuklandı /03 Ocak 2017 17:55

Barbaros Şansal tutuklandı

Erdoğan rejimini eleştiren ve yılbaşı gecesi argolu video mesajı paylaşan Barbaros Şansal polis gözetimindeki organize linçten sonra tutuklandı.

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

arbaros Şansal'ın tutuklanmasına gerekçe olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gösterildi.

Modacı Barbaros Şansal "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla savcılığa çıkarıldı. Şansal'ın ifadesi İstanbul Basın Suçları Savcılığı tarafından alındı. Savcı, Şansal'ı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti

Ne olmuştu?

Şansal, yılbaşında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadelerini kullamıştı.

Şansal, bu mesajının ardından birçok kişi tarafından hedef gösterilmiş daha sonra KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti. Uçaktan inerken linç girişimine uğrayan Şansal, gözaltına alınmıştı.

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