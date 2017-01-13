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Reina'daki terör saldırısı ile ilgili 2 kişi tutuklandı
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Reina'daki terör saldırısı ile ilgili 2 kişi tutuklandı
/
13 Ocak 2017 18:59
Reina'daki terör saldırısı ile ilgili 2 kişi tutuklandı
Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki terör saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya terör saldırısına ilişkin savcılıkça ifadeleri alınan yabancı uyruklu iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.Mahkeme 2 kişiyi tutuklandı
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