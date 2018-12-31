Samanyolu Haber /Dünya / El Chapo davası Mart’ta sonuçlanabilir /31 Aralık 2018 12:15

El Chapo davası Mart’ta sonuçlanabilir

Kolombiyalı uyuşturucu tüccarı Pablo Escobar’dan sonra dünyada en çok tanınan uyuşturucu kaçakçısı Meksikalı Joaquin el Chapo Guzman Laera’nın davası iki ayı geride bıraktı.

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Hakim Brian M. Çoğan yılbaşı sebebiyle jüri üyelerine 20 Aralık itibarı ile tatil verirken, mahkemenin Şubat sonu Mart başında bitmesi bekleniyor.

Şu ana kadar aralarında Kolombiya’da Pablo Escobar’ın ölümünden sonra yükselen Kuzey Vadisi Karteli’nin başı olarak yakalanan 2 Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısının da bulunduğu 7 uyuşturucu kaçakçısı, adli tıp uzmanları, eski FBI ajanlarının da bulunduğu birçok kişi tanık sandalyesinde Sinaloa Karteli’nin 1980’lerden bu yana yönettiği operasyonu anlattı. Savcılık sadece tanıklar, kartel üyelerinin telefon konuşma kayıtları, yakalanan uyuşturucularla ilgili fotoğraf ve videoları değil, Rolling Stones dergisinin yıllar önce Joaquin el Chapo Guzman ile yaptığı bir röportajı da delil olarak mahkemeye sundu.

Joaquin Guzman, 2016 yılında ikinci kez Meksika’da cezaevinden kaçtıktan sonra Amerikalı film yıldızı ve yönetmeni Sean Penn ile yaptığı özel röportajın ardından yakalanarak, Meksika’dan Amerika’ya iade edilmişti. 2017 yılının Ocak ayında New York’a getirilen 59 yaşındaki uyuşturucu baronu Guzman popüler olarak “El Chapo” yani ufaklık lakabıyla tanınıyor.

Savcılığın iddianamesine göre Guzman Meksika’daki kanlı narkotik savaşında, Amerika’ya tonlarca uyuşturucu sağlayan suç şebekesi Sinaloa Karteli’ne liderlik etmiş ve binlerce kişinin ölümüne sebep olmuş. Adalet Bakanlığı, Guzman’ı Sinaloa’nın lideri olmak ve kokain, eroin ve marihuana gibi uyuşturucuları çeşitli Amerika şehirlerine satmakla suçluyor. Savcılık dava kapsamında ayrıca ABD hükümetinin 14 milyar dolarlık da tazminat talep ettiğini açıkladı.

Guzman ise aralarında Chicago, Miami ve New York’un da bulunduğu şehirlerde cinayet, adam kaçırma, para aklama ve uyuşturucu ticareti yapmakla ilgili hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Turistler ve hayranlar mahkeme salonunu boş bırakmıyor

Kasım ayında başlayan dava üst düzey güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Oldukça zor bir seçim sürecinin ardından seçilen 12 asıl, 6 yedek jüri üyesinin isimleri de güvenlik gerekçesiyle çok sıkı saklanmakta.

Mahkemeyi izleyen ve çoğunluğu Meksika basını için çalışan yaklaşık 40 basın mensubu dışında El Chapo hayranları da sabahın erken saatlerinde mahkeme salonunu dolduranlar arasında yer alıyor. Meksika’dan Amerika’ya gelen turistlerden, televizyonda yayınlanan Narcos dizisi hayranlarına kadar birçok kişi El Chapo’yu görmek için sabahın erken saatlerinde Brooklyn’deki mahkeme salonuna girebilmek için sıraya giriyorlar.
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