Samanyolu Haber /Gündem / İmar Barışı'nda süre uzatılıyor /31 Aralık 2018 12:05

İmar Barışı'nda süre uzatılıyor

İmar Barışı'nda ikinci kez süre uzatılması kararı verildi.

SHABER3.COM

İmar Barışı'nda ikinci kez süre uzatılması kararı verildi. Karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı konusunda "31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek." diyerek sürecin uzatılacağının sinyalini vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmar Barışı'nda süre uzatılıyor Sonraki Haber >>

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:30