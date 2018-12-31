Samanyolu Haber /Gündem / MHP af teklifini yeniden masaya getirdi /31 Aralık 2018 12:19

MHP af teklifini yeniden masaya getirdi

AKP ile seçim ittifakı görüşmeleri af tartışmaları sonrası çıkmaza giren MHP, ittifakın yeniden kurulması sonrası af teklifini masaya getirdi.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, çeşitli suçlardan hüküm giyenlere af getiren ve Meclis'e sundukları yasa teklifinin takipçisi olduklarını söyledi.

"Biz af konusunda teklifimizi verdik. Meclis'e sunduk. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de motamot değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız" diyen Akçay, "Bu çerçevede biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. 'Şu gün, bu saat' demek mümkün olmaz. Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini, çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz. Milletimizi ilgilendiren her mesele, bizim yerel seçim beyannamemizde olacaktır" ifadelerini kullandı.
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