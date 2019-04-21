Samanyolu Haber /Dünya / El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu /21 Nisan 2019 13:09

El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu

1989 yılında bir askeri darbeyle iktidara gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, 30 yıl sonra sokak gösterilerinin ardından, yine bir askeri müdahaleyle görevinden alınmış ve tutuklanmıştı.

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Sudan'da savcılar, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir'in evinde, 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve El Beşir'in kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıkladı. 

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre güvenlik güçleri, evde Euro, ABD Doları ve Sudan Lirası'ndan oluşan 130 milyon doları aşkın nakit buldu. 

Eski lider, aylarca süren protesto eylemlerinin ardından devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı. El Beşir daha sonra yüksek güvenlikli Kobar Hapishanesi'ne gönderildi. 



Reuters Haber Ajansına konuşan bir Sudanlı yetkili, El Beşir'in evinde 351 bin ABD doları, 6 milyon euro ve 105 milyon ABD dolarına denk gelen beş milyar Sudan Lirası dolu çuvallar bulunduğunu açıkladı. 

Aynı yetkili, El Beşir'in soruşturma altında olduğunu ve "savcıların eski devlet başkanını Kobar Hapishanesi'nde sorgulayacağını" belirtti.Hollanda merkezli, Radyo Dabanga da, bazı askerleri nakit para dolu çuvalların yanında gösteren bir fotoğraf paylaştı. 
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