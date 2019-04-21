F-35'le ilgili skandal iddia

Sosyal medyada geri gönderilen 4 adayın ismi verilerek, bunların milyonlarca doların çöpe atılmasına sebep olmanın yanında Türkiye’nin itibarını da zedelediği ileri sürüldü.







Daha önce de Çiğli’deki pilot adaylarının İngilizcesinin yetersiz olduğu anlaşılmıştı. ’15 Temmuz’dan sonra “Soruları çaldılar, kendi adamlarını kayırdırlar” gibi algı operasyonları ile tasfiye edilen personelin yerine alınan ‘Ulusalcı’ ve ‘AKP’li’ pilot adayları için ‘uçak ve uçuş dokümanlarının’ İngilizce yerine Türkçe hazırlanması talep edilmişti.















Söz konusu skandalı gündeme getiren Sürgün Binbaşı isimli Twitter hesabından yeni iddialar yazıldı.





“Çiğli’deki pilot adaylarının İngilizce skandalını yazmıştım. Şimdi de milyonlarca dolar ödenerek ABD’ye uçuş eğitimine gönderilen ama yetersizlik nedeniyle elenip geri gönderilenlerden bahsetmek istiyorum.” diyen Sürgün Binbaşı hesabı o iddiaları şöye sıraladı:





– 2012 yılından bu yana her yıl Hava Kuvvetlerinden 6 pilot adayı teğmen Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program (Avrupa-NATO Müşterek Jet Pilot Eğitim Programı-ENJJPT) kapsamında ABD’ye uçuş eğitimi için gönderiliyordu 15 Temmuz’a kadar.





– Fakat 15 Temmuz sonrası tasfiyelerden sonra Türkiye’de pilot adaylarına uçuş eğitimi verecek yeterli öğretmen pilot kalmadığından bu sayı artırılarak yaklaşık 20 pilot adayı gönderilmeye başlandı ABD’ye.





– Bir yandan NATO düşman ilan edilip kara propaganda ile NATO’da görev yapmış askerler sanki vatan hainiymiş gibi gösterilmeye çalışılırken NATO’nun uçuş programına gönderilen pilot adaylarının sayısı artırılmıştı sessizce.





– Burada parantez açıp ENJJPT hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. ENJJPT NATO’ya ait bir program olmakla birlikte bir nevi özel okul gibi işletilmektedir. ABD hükümeti, uçakları, bina ve teçhizatı tedarik etmekte ve bunun karşılığında da ülkeler tarafından ücret ödenmektedir.





– Her pilot adayının harbe hazırlık eğitimi de dahil bu eğitimin toplam maliyeti yaklaşık olarak 1,3 milyon dolar civarındadır.





– Ayrıca eğitim için gönderilen pilot aday sayıları ülkelerin okula verdiği öğretmen desteğine göre belirlenmektedir. Yani öğretmen desteği yeterli değilse ne kadar para verirse versin ülkeler pilot adayı sayısını belli bir rakamın üzerine çıkaramamaktadır.





– 15 Temmuz tasfiyeleri nedeniyle oluşan açıktan dolayı Türkiye daha fazla pilot adayı göndermek istemiş ama yeterli sayıda öğretmen pilot ile destekleyemediği için bu talebi reddedilmiş ve ancak 20 civarında pilot adayı göndermesine onay verilmiştir.





– Hatta bunların bir kısmı ENJJPT’e değil ABD’nin milli uçuş okulu olan Specialized Undergraduate Pilot Training (SUPT)’a yönlendirilmiştir.





– Bu tür yurtdışı görev veya eğitimlerde aynı zamanda ülkenin temsili de söz konusu olduğu için Türkiye’den de her zaman en iyiler gönderilmişti 15 Temmuz’a kadar.





– Hatta 2015 yılında yani 15 Temmuz’dan 1 yıl önce ENJJPT’eki eğitimini tamamlayan Buğra Baldan başarılarından dolayı üç dalda ödül almıştı eğitim sonrası.





– 15 Temmuz’dan sonra da 668 No’lu KHK ile de ihraç edilip tutuklandı Buğra Baldan.





– O zaman soruyorum.. Hani bu KHK ile ihraç edilenler soruları çalmışlardı, hani hepsi vatan hainiydi? ABD’de 3 ödül birden alırken de mi soruları çalmışlardı?





– Soruları çaldılar yalanıyla iftira atılanlar ödüller alarak dönerken 15 Temmuz’dan sonra gönderilen pilot adaylarından Abdi Mert Uslucan (2006), Cengiz Güngör (2006), Veli Çevik (2006), Mehmet Güler (2007) olmak üzere 4’ü elenerek geriye gönderildiler geçtiğimiz aylarda.





– Hem milyonlarca dolar çöpe atılmış oldu hem de ülkemizin itibarı beş paralık edildi.





– İşte gerçek vatan hainleri, TSK’nın zayıflatılması ve ülkemizin bu utanç verici duruma düşmesi pahasına kendi yapılanmalarının önünde engel olarak gördükleri başarılı insanlara iftira atıp onları tasfiye eden/ettirenlerdir.