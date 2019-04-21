YSK'da kritik mesai

Habertürk’te yer alan habere göre, AKP ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na olağanüstü itirazlarını yapmıştı. YSK’nın, her iki partinin itirazı Pazartesi görüşmeye başlaması bekleniyor.







İDDİALARA İLİŞKİN BELGELER İNCELENİYOR





Peki bu süreçte neler yapılıyor? Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, AKP ve MHP’nin seçimin yenilenmesine dair dilekçeleri ile sundukları belgeler sisteme kaydediliyor. Ayrıca partilerin iddialarına ilişkin bir ön inceleme işlemi gerçekleştiriliyor. AKP YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz etmişti. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından kayıt işlemlerinin hızlanması için Kurul’a bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.





İLK GÖRÜŞMEDE KARAR ÇIKMAYABİLİR





İşte tüm bu işlemlerin tamamlanma aşamasında olduğu, pazartesi günü YSK’nın söz konusu başvuruları gündeme alacağı ifade edildi. Ancak ilk görüşmede karar çıkma olasılığının da düşük olduğu da belirtiliyor. Kurul’da öne sürülen iddiaların tek tek “somut verilere dayanıp dayanmadığına dair” müzakere edileceği, bunun da uzun bir zaman alabileceği belirtiliyor.





AKP TEMSİLCİSİ SUNUM YAPACAK





İlk görüşmede AKP YSK Temsilcisi Recep Özel’in partisinin seçim yenileme talebine ilişkin gerekçelerine dair uzun bir sunum yapacağı da dile getiriliyor. Öte yandan, YSK’nın AKP’nin İstanbul ve Büyükçekmece başvuruları ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe başvurularını birlikte görüşüp karara bağlaması bekleniyor.





NE KARAR VERİLEBİLİR?





YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AKP ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.