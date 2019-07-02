Samanyolu Haber /Politika / İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çağrı /02 Temmuz 2019 22:11

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Sivas Katliamı anmasında "adalet ve barış" mesajı verdi. İmamoğlu, "Gelin bunu hep birlikte başaralım. Bu katliama neden olan zihniyetin bu ülkeden defolup gitmesini istiyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Alevi kültür derneklerinin düzenlediği Sivas Katliamı anmasına katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu "2 Temmuz ne yazık ki en acı anlarımızdan biri. Ne yazık ki bu acı dinmeyecek. Ne yazık ki Sivas'ta katledilen canlarımız geri gelmeyecek. Tarihin en kara lekelerinden bir tanesi. Bu insanlık suçunu işleyenlerin ceza almaması ülkemizin hukukuna büyük darbe vurmuştur. Bir toplumda hak, hukuk ve adalet duygusu oluşmamışsa ne yaparsanız yapın boş. Sağlıklı bir yere erişemezsiniz. Bizim ülkemize, milletimize, şehirlerimize, herkese hak, hukuk ve adaleti damarına kadar yönetimlere nakşetme vazifesi yüklenmiştir hepimize. Ben yaptığım görevde en fazla titizlendiğim şey insanlara karşı en küçük şeylerde bile adil olma duygusudur" ifadelerini kullandı.

"BU KATLİAMA NEDEN OLAN ZİHNİYETİN BU ÜLKEDEN DEFOLUP GİTMESİNİ İSTİYORUM"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Bu ülkeyi yöneten insanlar, bu şehri yöneten insanlar söylemlerine, yaptıklarına dikkat edecekler. Çünkü bazen farkında olmadan çok büyük kötülüklere alet olabilirsiniz. Herkesin bu sorumlulukları taşıması lazım. İnsanın aklı almıyor. Bir insan, bir insanı nasıl yakabilir. Hepsine rahmet diliyorum. Ben diliyor ve istiyorum ki gelin bu ülkeye hep birlikte barışı getirelim. Gelin bunu başaralım. Bu yola adanmış bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum, sizlerin her zaman gurur duyacağı işler yapacağım. Bu anma gecesinde bunu söylememin tek sebebi şu: Hayatlarını kaybeden aydınlarımız, insanlarımız adına söz vermektir amacım. Hala acılar yaşıyoruz. Türkiye büyük işler başarmak zorunda. Sivas beni etkilemiş bir kentimiz. Bu ülkemizin bağımsızlığı için en önem kararların alındığı kentimiz. Burada derin bir acıyı da burada yaşadık. Bu acı hepimize ders olmalı. Oradan barışı, o güzel Sivaslılarla beraber hep birlikte ülkenin her yanına barışı dağıtmalıyız. Duyarlılıklarımızı en üst noktaya taşıyalım. Kim olursa olsun birine bir adaletsizlik yapılıyorsa onun yanında durmak milletimizin bir arada durmasına vesiledir. Bu katliama neden olan zihniyetin bu ülkeden defolup gitmesini istiyorum. Ülkemiz bir daha böyle kötü günler yaşamasın.
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