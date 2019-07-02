ABD ve Rusya'daki hareketliliğin nedeni ortaya çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.





Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.





"ACİL BİR DURUM YOK"





Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.





Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.





Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.





New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.





PUTİN DE TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ





Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı. Rus basını görüşmenin 14 denizcinin öldüğü denizaltı yangını ile ilgili olduğunu belirtirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi.





Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘Rusya Nehirleri’ adlı foruma katılımını iptal ettiğini ve en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşeceğini belirtti. Peskov, görüşmenin konusu ile ilgili detay vermedi.