Galatasaray, iki transferi birden KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 Şener Özbayraklı ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şener Özbayraklı le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Şener Özbayraklı'ya 2019-20 sezonunda 6 milyon TL, 2020-21 sezonu için 7 milyon TL sabit maaş verileceği belirtildi.





Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sarı-Kırmızı ekip, Jimmy Durmaz'a ise, üç sezon için toplamda 21 milyon TL garanti ücret ödeyecek.







