Ekrem Dumanlı'dan önemli analiz

Dördüncü videosunu “Türkiye nereye gidiyor? Türk Medyası bitti mi? Çıkış yolu var mı?” başlığıyla yayınlayan Dumanlı, Türkiye’nin son 3-4 yıl içinde yaşadığı antidemokratik müdahaleler ile adeta üçüncü dünya ülkesi seviyesine düşürüldüğünü, çok ciddi bir beyin göçü yaşandığını kaydetti.





İNSAN HAKLARINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKİYE KENDİ KAFASINA KURŞUN SIKAN ADAM GİBİ





Mağduriyetlerden örnekler veren Dumanlı, “15 Temmuz planlı kurgusal, kumpas darbenin mağduru olarak 8 bin öğretim görevlisinin işten atılması ne demektir? Yani profesörler doçentler mi darbe yapmıştır? Türkiye şu haliyle, şu manzarasıyla kendi kafasına kurşun sıkan bir adama benziyor. Türkiye düşmanları, Türkiye görünümlü Türkiye düşmanları Türkiye’nin bütün beyin gücüne kastetmiş, adeta intihara doğru sürüklüyor ülkeyi.” diye konuştu.





Üç sene önce Türkiye’nin model olarak gösterildiğini, AB yolunda ilerlediğini, ‘demokratik katılımcı özgürlükçü adımları alkışlanıyordu’ diyen Dumanlı, bugün ise demokrasi ve insan haklarının ayaklar altına alındığını, demokrasinin ve anayasanın tamamen işlemez hale getirildiğine dikkat çekti.



