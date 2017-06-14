ABD'de Erdoğan'ın korumalarının karıştığı skandalda flaş gelişme

16 Mayıs tarihinde Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği Rezidansı önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının göstericilere saldırmasıyla ilgili olaylarda 2 kişi tutuklandı. Rezidans önündeki kavgada yerdeki bazı protestoculara tekme attığı görüntülenen Eyüp Yıldırım ile ismi öğrenilemeyen bir kişi tutuklandı.





Washingtonhatti.com’un haberine göre, 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım’ın New Jersey’deki bir inşaat firmasının sahibi olduğu ve Rezidans önündeki kavgada en görünür ve önde gelen aktörlerden biri olduğu görülüyordu. Görüntülerde beyaz gömleği ve saçı olmayan Yildirim kel yapısıyla dikkatleri üzerine çıkıyordu. Newark Mahkemesi Halkla İlişkiler Yetkilisi tutuklamanın gerçekleştiğini ve Yıldırım’ın hakim önüne yerel saatle 2.15’de çıkacağını teyit etti.





Kongre’nin Dışilişkiler Komitesinde olaylarla ilgili olarak tanıklığına başvurulan mağdurlardan biri olan Lucy Usoyan da the Daily Caller’e verdiği mülakatta Eyüp Yıldırım’ın kendisine vurduğunu teyit etmişti. Yıldırım’ın attığı tekme görüntüleri zaten videolarda yer alıyordu.





Diğer yandan Eyüp Yıldırım’ın tutuklanmasına ek olarak bir diğer saldırganı daha tutukladığı öğrenildi. The Daily Caller tarafından alınan bilgilere göre ismi öğrenilemeyen bir kişi daha 16 Mayıs tarihinde Türk Büyükelçiliği Rezidansı önündeki saldırılardan dolayı tutuklandı.





Olaylar hakkında Washington DC Polis Güçleri, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Gizli Servisi tarafından üç farklı soruşturma sürüyor.Washington DC Polisinin yaptığı soruşturmada sonlara geliniyor. Soruşturmanın Haziran ayı bitmeden sonlandırılacağı bekleniyor.

