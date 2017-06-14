Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Zaman ve İpek Medya çalışanlarının davasını öne çekti... /14 Haziran 2017 23:48

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Zaman ve İpek Medya çalışanlarının davasını öne çekti...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM)’den ardı ardına Türkiye ile ilgili kararlar çıkıyor

SHABER3.COM

Pazartesi günü KHK Mağduru öğretmenin davasını geri çeviren AİHM, salı günü Cumhuriyet yazarlarının davalarını acil inceleyemeye alacağını duyurmuştu. Bugün ise İpek medya ve Zaman yazarlarının davalarına bakacağını duyurdu ve hükümete görüşlerini bildirmesi için 4 Ekim’e kadar süre verdi.

Strasbourg mahkemesi Atilla Taş, Murat Aksoy, Ayşe Nazlı Ilıcak, Mehmet Hasan Altan, Ahmet Hüsrev Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç’ın davasını ivedilikle inceleyeceğini duyurdu. Türk hükümetine dava ile ilgili görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için 4 Ekim 2017 tarihine kadar süre verdi.

Terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile tutuklu bulunan 7 gazetecinin Anayasa Mahkemesine yaptıkları itirazlar ise hala sonuçlanmadı.

Gazeteciler AİHS’nin 5. Maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı), ve 10. Madde (ifade özgürlüklerinin) ihlal edildiği gerekçesi ile başvurdu. Ayrıca başvuranlar tutuklu kalmalarının sebebini hükümete karşı eleştirileri için bir ceza olduğunu ifade ediyor.

AİHM dün ve bugün verdiği kararla Türk hükümetinden 2 Ekim ve 4 Ekim’e kadar gerekçeli cevabını istiyor.
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