Ekonomik kriz yüzünden bir intihar daha...

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan intiharlara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Çanakkale’de elektrikçilik yapan esnaf Ramazan Kavalcı, intihar ederek yaşamına son verdi. 2 yaşında bir erkek ve 6 yaşında bir kız çocuk babası Kavalcı, evinin girişinde kendini asarak can verdi. 41 yaşındaki Kavalcı’nın bir gün önce arkadaşlarının yanında gelen telefonlara, “Eve ekmek götürecek param yok” dediği belirtildi.





NE OLDUYSA BİR İKİ SAAT İÇİNDE OLDU!

Çanakkale’de, 25 Eylül salı günü, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, elektrikçilik yapan Kavalcı’nın borçları sebebiyle intihar ettiği öğrenildi. Olay günü, Kavalcı’nın eşi, 6 yaşındaki kızını okula götürmek için evden çıkarken, Ramazan Kavalcı’ya iki yaşındaki oğlunu kast ederek “Sen onun yanında dur, ben okula bırakıp geleceğim” diyerek evden çıktı. Kavalcı ise, “Tamam ben de bir şeyler atıştırıp işe gideceğim” dedi. İşte ne oluyorsa bu bir iki saatlik arada oldu. Ramazan Kavalcı’nın eşi, kızını okula bırakıp eve geldiğinde, evin kapısını açmaya çalıştı, ancak kapıyı açmakta zorlandı. Bunun üzerine balkondan eve girmeyi denedi. Eve girdiğinde o korkunç manzarayla karşılaşıp çığlık atmaya başladı. Çığlık atarak dışarı çıkan eşini gören mahalle sakinleri olay yerine gelerek Ramazan Kavalcı’nın cansız bedenini aşağıya indirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, polis olay yerinde inceleme başlattı.









Fotoğraf: Facebook





BORÇLARI YÜZÜNDEN

Olayın ardından yapılan incelemede, Ramazan Kavalcı’nın cebinden, borçlarının yazılı olduğu bir defteri çıktı. Elektrik dükkanı olan Kavalcı’nın borçları birikip 500 bin TL’yi buldu. Borçlarını ödeyemeyen ve alacaklıları tarafından sıkıştırıldığı bilinen Kavalcı’nın borçları yüzünden intihar ettiği iddia edildi.





Kavalcı’nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; olaydan bir gün önce arkadaşları ile bir araya gelen Kavalcı’nın sık sık telefonunun çalması arkadaşlarının da dikkatini çekti. Yanında bulunan arkadaşları, alacaklılar olduğunu tahmin ettikleri farklı numaralardan birçok defa arandığına şahitlik etti. Hatta telefon görüşmelerinde Kavalcı’nın, “Eve ekmek götürecek param bile yok” dediğini aktardılar. Borçlarını ödeyemediği için yaşamına son veren Kavalcı’nın cenazesi toprağa verildi.









Kavalcı'nın 16 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı açlık sınırı ve asgari ücretle ilgili fıkra ise dikkat çekti. Kavalcı'nın son paylaştığı içerik fıkraya ilişkin bu fotoğraf oldu:









Fotoğraf: Kavalcı'nın Facebook'ta paylaştığı son içerik





GEÇEN YIL EN AZ 233 KİŞİ EKONOMİK SEBEPLERLE İNTİHAR ETTİ

Ekonomik sorun ve ödenemeyen borçlar intiharı artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de İsmail Devrim isimli bir baba, okul pantolonu alamadığı çocuğunun eve gönderilmesi üzerine “Çocuğumun isteklerini karşılayamıyorsam neden yaşıyorum” diyerek intihar etmişti. Tüm ülkeyi üzüntüye boğan Devrim’in ardından Çanakkale’de de 2 çocuk babası Ramazan Kavalcı, borçlarını ödeyemediği için evinde intihar ederek yaşamına son verdi. Çanakkale’nin merkez Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olay, kentte kısa sürede yayılarak duyan herkesi üzüntüye boğdu.





İntiharlar CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı rapora da yansımıştı. Rapora göre geçen yıl 2 bin 368’i erkek, 701’i kadın olmak üzere 3 bin 69 kişi canına kıydı. Raporunda, “Son 15 yılda ölümle sonuçlanan toplam intihar sayısı 44 bin 277’ye ulaştı” dendi. 2017 yılı ‘sebebi bilinmeyen’ intiharlar sayısının bin 248 olduğuna dikkat çekilen raporda, “Bu nedenle ‘geçim zorluğu sebebiyle intihar’ başlığı altında açıklanan 233 ölümün, buzdağının sadece görünen yüzü olduğu, bu nedenden intihar edenlerin sayısının daha fazla olduğu değerlendiriliyor” dendi.