Otomotiv devinin İstanbullu CEO'su emekli oluyor

İstanbul'da 1953 yılında dünyaya gelen Zetsche, 1998 yılında Daimler AG’nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2006 yılında da dev şirketin başına geçti. İnşaat mühendisi olan babası Herbert Zetsche’nin Türkiye’de bir baraj projesinde çalıştığı sırada İstanbul’da doğan ünlü işadamının görevden ayrılmasından sonra koltuğuna şirketin araştırma geliştirme bölümü başkanlığını yürüten İsveçli Ola Kaellenius (49) oturacak.

















YENİDEN YAPILANACAK

Zetsche ayrılmadan önce Daimler’de yeni yapılandırmayı da hazırlayacak. Daimler gelecek yıl yeniden yapılandırmaya gidecek. Şirketin bünyesinde bulunan binek otomobilleri, kamyon ve otobüs bölümlerini birbirinden ayırma planı gelecek yıl mayıs ayında ele alınıp uygulanacak. Böylece şirket bünyesinde üç ayrı bağımsız üretim bölümü oluşturulacak.





1976 YILINDAN BERİ

Bıyıkları ile tanınan Zetsche, mühendis olarak okuldan mezun olduktan sonra 1976 yılında Mercedes’te çalışmaya başladı. Mercedes’in farklı bölümlerinde ve farklı ülkelerde sorumluluk üstlenen ünlü işadamı, dünya mali krizin yaşandığı dönemde de şirketi başarıyla yönetti. Zetsche’nin yönettiği Mercedes, kendisini sürekli yeniledi ve modernizasyona büyük önem verdi. İstanbul’da doğduğu için Türkiye’ye ve Türklere büyük yakınlık duyan ve bunu da sık sık dile getiren işadamının yerine gelecek olan Ola Kaellenius ise İsveçli. 2015 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Daimler’de de 1993 yılından beri çalışıyor.