Merakla beklenen Fed'in faiz açıklaması yapıldı

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan artışla politika faizini yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkardı. Böylelikle bu artırım Fed'in 3. faiz artırımı oldu.

4. FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Fed yetkililerinin 2018'de toplam 4, 2019 yılında ise 3 faiz artırımı tahmin ediyor. Piyasada dikkatler büyük ölçüde beklenen faiz artırımından daha çok Fed politika yapıcılarının 2018 Aralık ve özellikle 2019 yıllarına ilişkin projeksiyonları üzerindeydi.

Fed'in açıklamasına göre yetkililer 2018 yılında bir kez daha faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Politika yapıcıların tahminlerini işaret eden noktasal grafiğe göre 16 yetkilinin 12'si 2018'de toplam dört kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.

2018 sonuna ilişkin medyan beklentisi yüzde 2.4, 2019 sonu medyan beklentisi yüzde 3.1 seviyesinde.

2019 yılına ilişkin tahminlerin medyanına göre yetkililer toplam üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Fed projeksiyonlarına göre 2020 sonu fonlama oranı medyan beklentisi yüzde 3.4, 2021 sonu beklentisi yüzde 3.4 seviyesinde bulunuyor.

Fed yetkililerinin uzun vadeli fonlama oranı medyan tahmini ise Haziran projeksiyonundaki yüzde 2.9'dan yüzde 3.0'e yükseldi.

Fed'in açıklamasında para politikasına ilişkin "genişlemeci" ifadesine ilk kez yer verilmedi.

"İŞGÜCÜ PİYASASI VE EKONOMİK FAALİYETLER GÜÇLÜ"

Fed'in Eylül toplantısında iş gücü piyasasının ve ekonomik faaliyetlerin gücüne yapılan vurgu yinelendi.

İşsizlik oranı beklentisi 2018 yılının son çeyreği için yüzde 3.7 olurken, 2019 için yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.1'e yükseldi; 2019 yılındaysa yüzde 2.5 büyüme bekleniyor.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Kur bugün en yüksek 6.2029'u, en düşük 6.0560'ı test etti. Fed'in beklendiği üzere gösterge faizi çeyrek puan artırmasının ardından düşen kur, TSİ 21:05'te 6.06 seviyesinin altını gördü.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi bekleniyordu ancak çoğu piyasa uzmanı 2019'a ilişkin faiz artışı sinyallerinin daha kritik olacağına dikkat çekiyordu.

Deutsche Bank Analistleri 25 baz puanlık artış beklerken, 2019 tahminlerini 4 faiz artışı olarak belirtmişti. Nomura’nın görüşü 4 faiz artışı yönündeydi. Goldman Sachs bu yıl 2, 2020 sonuna kadar da 4 tane daha faiz artışı yaşanacağını belirtti.

İLK FAİZ ARTIŞI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GELMİŞTİ





İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.





İKİNCİ FAİZ ARTIRIMI İSE HAZİRAN'DA YAŞANMIŞTI





Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.





2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?





3. kez faiz artırımı yapan Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulunmuştu.





Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.