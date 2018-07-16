Samanyolu Haber /Gündem / Erdem Gül MİT tırları davasında beraat etti /16 Temmuz 2018 12:31

Erdem Gül MİT tırları davasında beraat etti

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, yargılandığı MİT tırları davasında beraat etti.

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Cumhuriyet Gazetesi'nden Canan Coşkun'un haberine göre, Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Aynı davada yargılanan dönemin Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da aynı davadan yargılanmış, yerel mahkeme tarafından Dündar'a 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise 5 yıl hapis cezası verilmişti. 

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozmuş, Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, Erdem Gül'ün ise berat etmesi gerektiğine hükmetmişti.


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