Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de deprem /17 Haziran 2017 09:42

Ege'de deprem

Ege Denizi'nde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Ege’de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 06.40 sıralarında yerin 13.8 kilometre derinliğinde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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