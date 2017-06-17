Manisa’da yine askerler zehirlendi!

General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bazı askerler, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen askerler, revire başvurdu.







Yaklaşık 50 asker, zehirlenme şüphesiyle birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi. Askerlere serum tedavisi uygulanmaya başlandı.





VALİ AÇIKLADI: 69 ASKER HAASTANEYE KALDIRILDI





Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açıklamada, “Mevcudu 6 bin olan Tugay Komutanlığımızın bir bölümünde 85 erimiz 21.30-22.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Tugay revirine başvurmuş. Geçtiğimiz ay yaşanan kötü tecrübe nedeniyle çocuklarımızdan 69’u devlet hastanelerine sevk edildi. 69 Mehmetçiğimiz Manisa Devlet ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Askerlerimiz 24 saat müşahade altında tutulacaklar. Ancak çocuklardan alınan numunelerde herhangi bir toksit bulguya rastlanmadı ama izlemeye devam edilecekler. Vakalarda ateş ve yaygın ishal yok. Bu iyiye işaret artı saat 22.30 itibariyle Tugay Komutanlığı revirine müracaat eden yeni vaka yok. Dolayısıyla geçen seferki gibi endişe edilecek korkulacak bir durumla karşı karşıya değiliz.”





GEÇEN AY 2 ZEHİRLENME VAKASI DAHA YAŞANMIŞTI





Manisa’da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 1046 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bir asker yaşamını yitirmişti.





Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı’nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

