Samanyolu Haber /Gündem / Manisa’da yine askerler zehirlendi! /17 Haziran 2017 10:00

Manisa’da yine askerler zehirlendi!

Manisa'da bir askeri birlikte yine zehirlenme alarmı çalıyor. Geçtiğimiz ay Yunusemre ilçesindeki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında bu alarm verilmiş ve toplamda 1046 askerin etkilendiği zehirlenme olayında bir asker hayatını kaybetmişti. Bu kez de General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 50'ye yakın asker, akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Ancak ilerleyen saatlerde zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan asker sayısı 69'a yükseldi. Üst üste yaşanan bu olaylar kafalarda soru işareti bırakıyor.

Manisa'da yine askerler zehirlendi

General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bazı askerler, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen askerler, revire başvurdu.

Yaklaşık 50 asker, zehirlenme şüphesiyle birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi. Askerlere serum tedavisi uygulanmaya başlandı.

VALİ AÇIKLADI: 69 ASKER HAASTANEYE KALDIRILDI

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açıklamada, “Mevcudu 6 bin olan Tugay Komutanlığımızın bir bölümünde 85 erimiz 21.30-22.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Tugay revirine başvurmuş. Geçtiğimiz ay yaşanan kötü tecrübe nedeniyle çocuklarımızdan 69’u devlet hastanelerine sevk edildi. 69 Mehmetçiğimiz Manisa Devlet ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Askerlerimiz 24 saat müşahade altında tutulacaklar. Ancak çocuklardan alınan numunelerde herhangi bir toksit bulguya rastlanmadı ama izlemeye devam edilecekler. Vakalarda ateş ve yaygın ishal yok. Bu iyiye işaret artı saat 22.30 itibariyle Tugay Komutanlığı revirine müracaat eden yeni vaka yok. Dolayısıyla geçen seferki gibi endişe edilecek korkulacak bir durumla karşı karşıya değiliz.”

GEÇEN AY 2 ZEHİRLENME VAKASI DAHA YAŞANMIŞTI

Manisa’da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 1046 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bir asker yaşamını yitirmişti.

Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı’nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.
<< Önceki Haber Manisa’da yine askerler zehirlendi! Sonraki Haber >>

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Kadir Gecesini yakalamak için....

Kadir Gecesini yakalamak için....

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Londradaki yangında korkunç tablo...

Londradaki yangında korkunç tablo...

ABD'de fırtına yıktı geçti....

ABD'de fırtına yıktı geçti....

Londra'da yangın dehşeti

Londra'da yangın dehşeti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:55