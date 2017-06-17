Flaş! Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan Kavurmacı açıklaması

Son dakika… Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum





CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Adalet Yürüyüşü başlatan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün üçüncü gününde yola çıkmadan gazetecilerle konuştu.

Kılıçdaroğlu, hakkında tutuklama kararı verilen Ömer Faruk Kavurmacı için, “Bugün yürüyüşümüzün üçüncü günü. Olum tepkiler alıyoruz. Bazı kesimlerden de, özellikle iktidar kanadından eleştiriler geliyor. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Bu sabah bir haber aldık. Kavurmacı için yeniden bir tutuklama kararı çıkarılmış. Asıl olan tutuksuz yargılanmadır. Yargıda çifte standart olmamalı. Kesin mahkumiyet kararı çıkmadan insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum. Tutuklama kararını doğru bulmuyorum” dedi.