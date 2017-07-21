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Cadı avının adresi bu defa İstanbul: 168 gözaltı kararı!
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Cadı avının adresi bu defa İstanbul: 168 gözaltı kararı!
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21 Temmuz 2017 08:41
Cadı avının adresi bu defa İstanbul: 168 gözaltı kararı!
İstanbul'da Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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İstanbul'da Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere Cemaat'e yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı işlemleri devam ediyor.
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