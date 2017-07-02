Edirne'de de kışladaki askerler zehirlendi...

Vatani görevlerini Edirne’de yapmakta olan 10 Mehmetçik, zehirlenme iddiası ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurdu.





Kışlalarından ambulanslarla alınan Mehmetçiklerin 6’sının üniversite hastanesinde, diğer 4’ünün de devlet hastanesinde, ilk müdahaleleri yapıldı.





Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,ilk müdahalelerin yapıldığını, konunun gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi.





Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selahattin Kat ise 4 askerin aynı şüphe ile hastanelerinin acil servisine getirildiğini ve durumlarında herhangi bir risk bulunmadığı ve gözlem altında tutulduklarını belirtti.





Askerin kışladaki menüsünde bu akşam, domates çorbası, patlıcan yemeği ve cacık olduğu öğrenildi.