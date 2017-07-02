Samanyolu Haber /Gündem / Edirne'de de kışladaki askerler zehirlendi... /02 Temmuz 2017 09:07

Edirne'de de kışladaki askerler zehirlendi...

Edirne’deki Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası’nda bulunan 10 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

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 Vatani görevlerini Edirne’de yapmakta olan 10 Mehmetçik, zehirlenme iddiası ile  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Kışlalarından ambulanslarla alınan Mehmetçiklerin 6’sının üniversite hastanesinde, diğer 4’ünün de devlet hastanesinde, ilk müdahaleleri yapıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,ilk müdahalelerin yapıldığını, konunun gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selahattin Kat  ise 4 askerin aynı şüphe ile hastanelerinin acil servisine getirildiğini ve durumlarında herhangi bir risk bulunmadığı ve gözlem altında tutulduklarını belirtti.

Askerin kışladaki menüsünde bu akşam, domates çorbası, patlıcan yemeği ve cacık olduğu öğrenildi.
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