Samanyolu Haber /Gündem / 'Ebru Gündeş Zarrab'la görüştü' iddiası /16 Eylül 2018 22:37

'Ebru Gündeş Zarrab'la görüştü' iddiası

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Onur Baştürk bugünkü köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab'ın New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülendiğine dair kare, geçen günlerde ortaya çıkmıştı. Zarrab’a yemekte eşlik eden kadının da, Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu iddia edilmişti.

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Onur Baştürk ise köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Baştürk yazısında o fotoğraftan bahsederken, "Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi" diye belirtti. Baştürk, kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddiadan bahsettiği yazısında, "Arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…” diye ifade etti.

Onur Baştürk'ün yazısı şu şekilde:

Hafta içi Sinem Vural imzalı haberle gördük:

Meğer Ebru Gündeş’e ait bu rüyanın son sezon kahramanlarından Reza Zarrab, New York’taki cezaevine iki adım mesafedeki Nobu’da suşi yerken görüntülenmiş. Yanında Ebru Gündeş’i yakın arkadaşı, yani aile dostlarıyla beraber…

Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi.

Çünkü kulislerde, arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile.

Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor.

Kendi doğum günü şerefine…”

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