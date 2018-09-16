2. Reza olayı mı? Kritik isim iddialara göre ABD makamlarına itirafçı oldu

11 Mayıs 2013’te meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının organizatörü olduğu iddiasıyla aranırken MİT tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde bir operasyonla yakalandığı açıklanan Yusuf Nazik ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.





Gazeteciler Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul’un Erkam Tufan Aytav‘la birlikte Youtube üzerinden yaptıkları 30+Dakika programında ilginç bilgiler ve bağlantılar açıklandı. Gazeteci Arslan, Reyhanlı davasının en kritik isimlerinden biri olan Mehmet Gezer’in ABD’de, yargı makamlarının elinde olduğunu ve işbirliği yaptığını belirtti.





Arslan, şunları söyledi:





“Mehmet Gezer saldırıdan önce ihbarı yapan kişi. Aynı zamanda silah ve uyuşturucu kaçakçısı olarak biliniyor. En önemli özelliği ise MİT ile irtibatlı olması. Bu isim Nisan 2016’da Karadağ’da yakalandı ve Ekim 2016’da ABD’ye teslim edildi. Mehmet Gezer ile ilgili soruşturmayı yürüten ise çok tanıdık bir isim, Zarrab davasını açan Preet Bharara. Gezer halen ABD’de tutuklu ve New York Güney Bölge Savcılığı hakkında soruşturma yürütüyor.”





YUNUS NAZİK’TEN MEHMET GEZER’E REYHANLI…





Yusuf Nazik’e atfedilen ‘saldırının planlayıcısı’ olduğu İddiasının şüpheli olduğunu söyleyen Arslan, “AA’nın paketlenip Türkiye’ye getirildi, sorguda suçunu itiraf etti” dediği Yusuf Nazik’in ismi 2014’te ki Reyhanlı davasında ‘MİT adına çalışan bir uyuşturucu kaçakçısı’ olarak geçiyordu. Saldırının bir diğer zanlısı Nasır Eskiocak 28 Ağustos 2014’te ki duruşmada Yusuf Nazik’in MİT elemanı olduğunu açıklamıştı.” hatırlatmasını yaptı.





28 Ağustos 2014 tarihinde mahkemede savunma yapan Eskiocak, işi Yusuf Nazik ve MİT mensubu kişilerle planladıklarını ama kendisine araçlarla uyuşturucu taşınacağının söylendiğini ifade etmişti.





Eskiocak, ifadesinde şu itiraflarda bulunmuştu: “Bu işi Yusuf Nazik ve yanında bulunan iki MİT mensubu ile konuştuk. Bana denizden uyuşturucu gelecek bunu arabalara yükleyip, Reyhanlı’ya bırakacağımızı söylediler. Bu iki MİT mensubu başıma bir şey gelmeyeceği konusunda bana güvence verdi. Ben bunların patlayıcı olduğunu bilmiyordum.”





23 Şubat 2018 tarihinde karara bağlanan Reyhanlı davasının bir numaralı sanığı olan Nasır Eskiocak, bombaları Yusuf Nazik’ten aldığını ancak görevi 2 MİT’çinin verdiğini mahkeme salonunda kaydetmişti.













MİT’İN ‘YENİ YEŞİL’İ GÖZDEN KAÇIRILDI





Gazeteci Arslan, Reyhanlı saldırısına dair çok çarpıcı bir detayı daha paylaştı. Saldırının asıl organizatörünün Heysem Topalca olduğunu anlatan Arslan 30+Dakika’da şunları söyledi; “Heysem Topalca, Türk istihbaratının Suriye’de kullandığı isimlerin başında geliyor. İsmi Reyhanlı saldırısında, Adana’dan Suriye’ye gönderilen havan topu başlıklarında, sarin gazı iddianamesinde, gazeteci Bünyamin Aygün’ün Suriye’de kaçırılmasında ve IŞİD militanlarının Niğde’de yaptığı saldırıda karşımıza çıktı. Türk polisi tarafından aranmasına rağmen Emniyet kayıtlarına göre 2011-2014 arasında 873 kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı halde bir türlü yakalanamadı. Yusuf Nazik ve Mehmet Gezer, 19 Temmuz 2014’te yaptıkları açıklamada Heysem Topalca’yı işaret etmişti. Fakat‘MİT’in yeni Yeşil’i olarak da tanımlanan HeysemTopalca iddianameye dahil edilmedi.” dedi.





KRİTİK İSİM ABD’DE VE ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI





Arslan bu aşamada çok kritik bir bilgi paylaştı.





Reyhanlı davasının en kritik isimlerinden biri olan Mehmet Gezer’in ABD’de olduğuna dikkat çeken Arslan şöyle devam etti: “Mehmet Gezer saldırıdan önce ihbarı yapan kişi. Aynı zamanda silah ve uyuşturucu kaçakçısı olarak biliniyor. En önemli özelliği ise MİT ile irtibatlı olması. Bu isim Nisan 2016’da Karadağ’da yakalandı ve Ekim 2016’da ABD’ye teslim edildi. Mehmet Gezer ile ilgili soruşturmayı yürüten ise çok tanıdık bir isim, Zarrab davasını açan Preet Bharara. Gezer halen ABD’de tutuklu ve New York Güney Bölge Savcılığı hakkında soruşturma yürütüyor”





Gezer’in ABD’ye götürüldükten sonra Türkiye’nin apar topar Gezer hakkında yakalama kararı çıkarttığını söyleyen Arslan, “18 Aralık 2017’de Gezer ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘devlet güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” iddiasıyla yakalama kararı talep etti. İstanbul 2.Sulh Ceza Mahkemesi’de bu kararı çıkardı. Ancak Gezer ABD’de ve duyumlara göre ABD’li savcılarla iş birliğine gitti. Gezer’in ABD’li makamların elinde olması ve tanıklık yapması Türkiye’nin başını ağrıtacaktır. Yusuf Nazik’in 4 yıl sonra ‘planlayıcı’ olarak ilan edilip Türkiye’ye getirilmesi bir çeşit ön alma hamlesi gibi gözüküyor” dedi.





KRONOS