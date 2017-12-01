Ebru Gündeş Erdoğan'a mesaj yollamış

Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in Erdoğan'ın yakın çevresine Sarraf mesajı ilettiği ortaya çıktı.





Havuz medyasında yer alan habere göre, Tayyip Erdoğan’ın, ilk olarak hafta başında AKP MYK toplantısında dün de milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, bazı parti yöneticilerinin Sarraf davasını gündeme getirdiği öğrenildi. Toplantılar sırasında, Sarraf'ın 2016 yılında ABD’de tutuklanmasından sonra eşi Ebru Gündeş tarafından da Erdoğan’ın yakın çevresine “Eşimin ABD’ye gidişi ve orada tutuklanması sıradan bir olay değil. Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebilir” dediği öne sürüldü.