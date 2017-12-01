Vakıfbank'tan kısa açıklama

Rıza Sarraf, ifadesinin ikinci günüde Halkbank üzerinden yapılan altın ticaretine Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın dahil edilmesi için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan talimat aldığını söyledi



Vakıfbank bugün konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.





VakıfBank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir."



