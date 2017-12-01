Samanyolu Haber /Ekonomi / Vakıfbank'tan kısa açıklama /01 Aralık 2017 10:35

Vakıfbank'tan kısa açıklama

Zarrab davasında adı geçen Vakıfbank'tan ilk açıklama geldi

SHABER3.COM

Rıza Sarraf, ifadesinin ikinci günüde Halkbank üzerinden yapılan altın ticaretine Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın dahil edilmesi için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan talimat aldığını söyledi

Vakıfbank bugün konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.

VakıfBank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir."

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