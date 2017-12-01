Ali Ağaoğlu Zarrab'a güzelleme yaptığı haberi sildirdi

AKP'nin yayın organlarından A Haber, Ali Ağaoğlu'nun Rıza Sarraf'a ilişkin sözlerinin içeren haberi yayından kaldırdı.





Ağaoğlu, “Rıza bu ülkeye kötülük yapmadı ki. Amerika’nın tezgahları bu yaşadıklarımız. Kendi bankalarını kullanamıyorlar, parayı bizim Halkbank kazanıyor diye yaptılar bu işleri hep. Bu ticaret İran’ın da işine yaradı. Paraya ihtiyacı var. Adamın malı var satıyor, Türkiye de satın alıyor. Burası adam gibi bir ülke olsaydı, Rıza Sarraf’ı hapse atmak yerine şeref madalyası takardık” demişti.



