E-kitap ve dergide KDV zammı

Elektronik ortamda satışa sunulan e-gazete ve e-kitapta KDV yüzde 1'den yüzde 18'e, e-dergide ise yüzde 8'den yüzde 18'e yükseltildi.







Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.



Vergi oranlarındaki değişikliğe ilişkin karar, KDV kanununun 28. maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.





Kararda, "Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)" dendi. Söz konusu (a) bendindeyse "Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18" deniyor.