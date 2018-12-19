Türkiye'nin iki büyük gıda ve perakende devinden konkordato ilanı

Temeli 1975 yılında küçük bir bakkal dükkanında atılan İzmirli Ekomar konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi konkordato komiseri atadı. Karaduman Ailesine ait Ekomar’ın (Ege Ekomar Alışveriş Merkezleri Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) temeli 1975 yılında Menderes ilçesinde küçük bir bakkal dükkanı olarak atılmıştı. 20 yıl önce şubeleşme yoluna gidene Ekomar, zaman içinde İzmir’in bir çok ilçesinde şube açtı.

Türkiye'nin en büyük 500'ü arasındaydı: Gıda devinden konkordato ilanı





Türkiye'nin gıda devleri arasında yer alan Aynes Gıda konkordato ilan etti. Şirketin yüksek miktarda tahvil borcunu çeviremediği belirtiliyor.





Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan ve iki yıl önce TMSF bünyesine geçen ancak bir müddet sonra sahiplerine iade edilen Aynes Gıda konkordato ilan etti. Aynes Gıda'nın yüksek miktarda tahvil borcunu çeviremediği ifade ediliyor.





Şirketten yapılan açıklamada da konkordato ilanında bulunduğu belirtildi.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle işletmenin bütünlüğünün bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, tüm çalışanların ve diğer paydaşların haklarının korunması, alacaklarına tam ve eksiksiz olarak kavuşmalarını temin etmek amacıyla Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/662 esas sayısı ile konkordato talebinde bulunmuş olup, ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunu'nun 287. Maddesi gereğince şirketimizin üç aylık süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerini durdurmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır."



