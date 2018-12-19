Samanyolu Haber /Gündem / Üçüncü havaalanı şantiyesi sular altında /19 Aralık 2018 11:18

Üçüncü havaalanı şantiyesi sular altında

Yağışlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su baskınlarına yol açtı. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçilerin servislere bindiği alanı su bastı. Onlarca araç su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy'ün Bolluca mahallesinde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

İlçedeki İstanbul Havalimanı'nın şantiye alanını su bastı. Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark alanındaki araçların sular altında kaldığı görüldü.

AYAZAĞA DERESİ TAŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI

Sarıyer'de Ayazağa Deresi taştı, yol trafiğe kapandı.

Taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6'sı çocuk 9 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden itibaren sulu kar olarak başlayan yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yanında rüzgâr da etkili oldu.
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