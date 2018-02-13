Samanyolu Haber /Gündem / E-devlette soy-sop sorgulama geri geliyor /13 Şubat 2018 11:15

E-devlette soy-sop sorgulama geri geliyor

E-devlet hizmeti olan soyağacı sorgulama çökünce erişime kapatılmıştı. Yeniden açılacağı tarih belli oldu

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Vatandaşların yoğun ilgisini karşılamayıp erişime kapatılan ve günlük kota geleceği belirtilen 1800’lere uzanan soyağacı sorgulamanın en geç 1 hafta içerisinde tekrar hizmete açılacağı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattığı bildiriliyor.

Müdürlükten üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi sözkonusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi.

Hizmete yoğun ilgiden sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, kapatılan soyağacı sorgulama sistemiyle ilgili olarak "Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar" demişti.
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