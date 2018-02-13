Samanyolu Haber /Gündem / Ürünlerinde at, eşek eti çıkan firmalar artık ifşa edilmiyor /13 Şubat 2018 11:08

Ürünlerinde at, eşek eti çıkan firmalar artık ifşa edilmiyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gıda güvenliği için başlattığı hileli gıda üreten veya ithal eden firmaları açıklama uygulamasını durdurduğu ortaya çıktı. Bakanlık yetkilileri bunun sebebini 'yaşanan mağduriyet' ifadesiyle açıkladı.

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Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bakanlığın son taklit ve tağşiş listesi açıklamasının 2016 Aralık ayı sonunda yapıldığı olduğu öğrenildi.
Konu hakkında fikirleri sorulan bakanlık yetkilileri “Evet bir süredir listeler yayınlanmıyor” yanıtını verdi. Bu yöndeki tavır değişikliğinin nedeninin bazı mağduriyetler yaşanması olduğunu söyleyen yetkililer, “Kamuoyuna açıklanacak listelerle ilgili yeni bir çalışma yürütüyoruz. Uygulamayı değiştireceğiz. O nedenle şu anda listeler yayınlanmıyor” dedi.

Bakanlık, 2012-2016 arasında 1173 parti ürünün mevzuata uygun üretilmediğini kamuoyuna duyurmuştu.

BAKANLIK RUTİN ŞEKİLDE AÇIKLIYORDU

Özellikle et ve tavuk ürünlerinde hile yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna duyurarak bunlarla ilgili vatandaşta bilinç oluşturan ilgili bakanlık geçmişte at, eşek, domuz gibi ürünleri vatandaşlara satan firmaları ifşa etmişti
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