Samanyolu Haber /Gündem / Almanya örtülü ambargoyu kaldırdı /13 Şubat 2018 11:22

Almanya örtülü ambargoyu kaldırdı

Alman Basınının iddiasına göre Leopard tanklarının modernizasyonu için Türkiye ve Almanya arasında anlaşma sağlandı

SHABER3.COM

Alman haber sitesi Bayerischer Rundfunk, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile Türk firma arasında Leopard 2a4'lerin modernizasyonunun sağlanması için anlaşma yapıldığını iddia etti. Haberde "BMC firmasından Türk yetkililer 9 Ocak'ta Düsseldorf'a giderek tank modernizasyonu konusunda Rheinmetall ile anlaşmaya vardı" denildi.

Bayerischer Rundfunk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel arasında gerçekleşen görüşme 4 gün sonra iki firmanın bir araya geldiğini yazdı. 

Habere göre, iki firma arasındaki anlaşma, Alman Leopard 2a4 tankının savunma sistemlerini güçlendirmek üzerine. İki firmanın Türk tanklarının modernizasyonu konusunda ortak çalışma yürüteceği ifade edildi. 

Alman hükümeti daha önce Türkiye ile Almanya arasındaki söz konusu anlaşmayı yeni hükümet kurulana kadar askıya aldığını açıklamıştı. Almanya'da uzun süren koalisyon görüşmeleri sonrasında Almanya Başkanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasında anlaşmaya varılmıştı. 
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