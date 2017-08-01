Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkanın ilk icraatı /01 Ağustos 2017 17:58

AKP'li başkanın ilk icraatı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinin AKP'li Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için kurban kestirdi. Kesim öncesi ise kurbanlık hayvanın üzerine aracın plakası yazılırken arabanın fiyatı da tartışma konusu oldu.

SHABER3.COM

AKP’li Başkan yeni makam aracı için bakın ne yaptı!

Kozlu’da geçen Şubat ayında lenfoma kanserinden ölen Belediye Başkanı AKP’li Ertan Şahin’in yerine Belediye Meclisi’nde AKP’li üye Kerim Yılmaz başkan seçildi. Başkan Yılmaz, 2011 model Wolkswagen Passat marka aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan Wolkswagen Touareg marka makam aracı aldı. Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için bugün belediye garajında kurban kestirdi.



KURBAN ÜZERİNE PLAKA YAZILDI

Kesim öncesi kurbanlık koçun üzerine kırmızı boya ile makam aracının ’67 AH 010' olan plakası yazıldı. Başkan Yılmaz’ın, kurbanlık hayvanın yanında kasap ile birlikte çektirdiği fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Fotoğrafa, “Başkanımız sayın Kerim Yılmaz kaza ve belaların defi için, kötülüklerin şerrinden kurtulmak için hayırlara vesile olması için Kozlu ve Kozlu Belediye personeli için kurban kestirdi. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin” yazıldı.



‘ESKİ ARAÇ ÇOK YIPRANMIŞTI’

Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, eski makam aracının 2011 model olduğunu, çok yıprandığını ve Ankara’ya giderken yolda dahi kaldıklarını söyleyerek, “Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor” dedi. 
<< Önceki Haber AKP'li başkanın ilk icraatı Sonraki Haber >>

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Polisin tişört avı devam ediyor.

Polisin tişört avı devam ediyor.

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:22:36